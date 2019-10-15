الإمارات للفضاء: تطور ملحوظ للتعاون مع روسيا بالتعليم والتأهيل والتطوير

المصدر: أبوظبي - وام

أكد الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء أن التعاون الفضائي بين الإمارات وروسيا يشهد تطوراً ملحوظاً خصوصاً في مجالات التعليم، وتأهيل الكوادر، وتطوير القدرات، والخدمات الفضائية من الاستشعار عن بعد إلى خدمات الإطلاق.

وأشار الأحبابي إلى أن التعاون بين الجانبين في مجال الفضاء يشهد تطوراً وإنجازات متلاحقة، مضيفاً: «بدأنا دراسة مشاريع مشتركة مع الجانب الروسي في مجال الفضاء من ضمنها مشروع استثماري خاص بتطوير منصة قاعدة»بايكونور«الفضائية بكازاخستان، وذلك بالتعاون والشراكة مع روسيا الاتحادية وجمهورية كازاخستان..هذا إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات بين الدولتين في مجال التشريعات والسياسات الفضائية، وكذلك في مجال الاستخدام السلمي للفضاء، والمشاريع التي تهتم بالاستفادة من الفضاء في تحقيق الاستدامة على الأرض».

وذكر أن كلا البلدين يجمعان على أن القطاع الفضائي هو من بين المجالات الحيوية التي تضمن رفاهية مجتمعاتهما وتطورها في المستقبل خاصة في ظل الإمكانات الكبيرة التي يمكن تحقيقها خلال السنوات المقبلة في ظل الأساس الراسخ الذي وضعه الجانبان للارتقاء بمستويات التعاون الفضائي بينهما.