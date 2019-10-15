2912 % نمو واردات أبوظبي من الاتحاد الروسي

المصدر: أبوظبي- عبد الحي محمد

ظهر الاتحاد الروسي منذ بداية العام الجاري على قائمة كبار الشركاء التجاريين لأبوظبي خاصة على صعيد الواردات، وبعد أن كانت واردات أبوظبي من الاتحاد الروسي تزيد بقليل عن 200 مليون درهم خلال نصف عام كامل، تضاعفت هذه الواردات بشكل غير مسبوق لتقفز إلى 2.3 مليار درهم.

وكشفت التقارير الشهرية لمركز أبوظبي للإحصاء منذ بداية العام الجاري عن أن الاتحاد الروسي احتل خلال شهري يناير وفبراير الماضيين لأول مرة الترتيب الأول لشركاء أبوظبي التجاريين على صعيد الواردات بنسب نمو غير مسبوقة وصلت إلى 2912%، متقدماً على الشركاء التقليديين للإمارة وهي السعودية والولايات المتحدة واليابان والصين.

وتشهد قائمة الشركاء التجاريين لأبوظبي، خاصة على صعيد الواردات، تغييرات جذرية منذ بداية العام الجاري، كان أبرزها المكانة المتصاعدة للاتحاد الروسي، وكانت المفاجأة أن يحتل المركز الأول خلال يناير وفبراير الماضيين ومراتب متقدمة بين الرابع والتاسع خلال الشهور من مارس حتى يوليو، علماً بأن واردات أبوظبي من الاتحاد الروسي خلال السنوات الماضية كانت قليلة للغاية.

وتكشف تقارير مركز أبوظبي للإحصاء أن واردات أبوظبي من الاتحاد الروسي ارتفعت من 62 مليون درهم خلال يناير 2018 إلى 1.7 مليار درهم خلال يناير 2019 بنمو 2685%، كما حافظ الاتحاد الروسي على الترتيب الأول لشهر فبراير على مستوى الواردات، حيث ارتفعت واردات أبوظبي منه من 69 مليون درهم للفترة من يناير - فبراير 2018 إلى 2.1 مليار درهم للفترة من يناير - فبراير 2019 بنمو 2912%.

وخلال مارس الماضي احتل الاتحاد الروسي مرتبة الشريك التجاري الرابع لأبوظبي بعد السعودية واليابان وأمريكا على مستوى الواردات، حيث ارتفعت واردات أبوظبي من 160 مليون درهم خلال الفترة من يناير مارس 2018 إلى 2.1 مليار للفترة نفسها من 2019 بنمو 1207%.

وخلال أبريل، احتل الاتحاد الروسي ترتيب الشريك السادس لأبوظبي، حيث بلغت قيمة واردات أبوظبي منه خلال الفترة من يناير - أبريل 2018 نحو 183 مليون درهم مقابل 2.13 مليار للفترة من يناير أبريل 2019 بنمو 1057%.

كما ارتفعت واردات أبوظبي من 255 مليون درهم خلال الفترة من يناير مايو 2018 إلى 2.2 مليار خلال نفس الفترة من العام الجاري بنمو 764% ليحتل بها الاتحاد الروسي الترتيب السابع، وبلغت نسبة الزيادة في الواردات 668% خلال الفترة من يناير يونيو 2018 إلى يناير يونيو 2019.

وخلال يوليو احتل الاتحاد الروسي الترتيب التاسع حيث ارتفعت واردات أبوظبي من 315 مليون درهم إلى 2.3 مليار بنمو 632%، والملاحظ ظهور الاتحاد الروسي كمستورد من أبوظبي حيث ارتفعت الصادرات غير النفطية لأبوظبي للاتحاد الروسي من 14.7 مليون درهم إلى 19.3 مليوناً بنمو 31.2% خلال الفترتين من يناير - يوليو من عامي 2018 و2019.

قفزة

وتجىء القفزة الكبيرة في التبادل التجاري بين أبوظبي والاتحاد الروسي كانعكاس مباشر وقوي لتنامي العلاقات التجارية بين الإمارات والاتحاد الروسي، وتكشف بوابة الإمارات للعلاقات التجارية عن زيادة حجم التبادل التجاري بين الإمارات والاتحاد الروسي من 7.6 مليارات درهم لعام 2016 إلى 12.5 مليار درهم لعام 2018 بزيادة 4.9 مليارات درهم ونمو 65%، وارتفعت التجارة المباشرة خلال السنوات الثلاث 2016-2018 من 5.8 مليارات درهم إلى 9.84 مليارات بزيادة 4 مليارات درهم ونمو 70%، كما ارتفعت تجارة المناطق الحرة من 1.7 مليار درهم إلى 2.7 مليار بزيادة مليار درهم ونمو 58%.

وتشير معلومات وإحصاءات بوابة الإمارات إلى هيمنة 4 سلع رئيسية على واردات الإمارات من الاتحاد الروسي وهى: الماس بقيمة 3.4 مليارات درهم لعام 2018، يليه الذهب 275 مليون درهم، وخامات الحديد 192 مليون درهم، والنحاس النقي وخلائط النحاس بقيمة 99 مليون درهم، أما على صعيد الصادرات تحتل الحلي والمجوهرات الترتيب الأول بقيمة 263 مليون درهم، ثم الذهب 72 مليون درهم، والشاي 42 مليون درهم، وبوليمرات الإثيلين 24 مليون درهم، وتتصدر أجهزة الهواتف الترتيب الأول لسلع إعادة التصدير بقيمة 506 ملايين درهم، ثم المركبات 150 مليون درهم، والماس 95 مليون درهم.

استثمارات

ووفقاً لبوابة الإمارات للمعلومات التجارية تبلغ قيمة استثمارات الاتحاد الروسي في الإمارات 3.5 مليارات درهم تتوزع 8 قطاعات اقتصادية تشمل العقار، وتجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، والصناعة التحويلية، والمعلومات والاتصالات، والنقل والتخزين، والتعليم، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية.

وسجلت وزارة الاقتصاد 3527 وكالة وشركة وعلامة تجارية للاتحاد الروسي منها 3 آلاف شركة و20 وكالة تجارية و507 علامات تجارية.

وتقدر بوابة الإمارات للمعلومات التجارية الاستثمارات الإماراتية في الاتحاد الروسي بنحو 2.5 مليار درهم، وتتوزع هذه الاستثمارات على 5 قطاعات اقتصادية تشمل تطوير الموانئ، تطوير البنية التحتية، تصنيع الزجاج، النقل البحري، الأنشطة العقارية.

كما تستثمر عشر شركات إماراتية في مناطق الاتحاد الروسي وهى شركات مبادلة للإستثمار، ومجموعة دبي العالمية، والإمارات للزجاج، والواحة كابيتال، وشركة أبوظبي للاستثمار، وأرابتك القابضة، وداماك العقارية، وركين، وأبراج كابيتال، وصحارى للاتصالات.