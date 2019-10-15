التشكيلية الروسية مارينا رزاقوفا: دبي مدينة تنبض بالثقافة والتسامح

المصدر: دبي - رشا عبدالمنعم

لطالما كان النموذج الإماراتي جذاباً وملهماً للفنانة التشكيلية الروسية مارينا رزاقوفا، خلال تقديمها أعمالها الفنية، وخاصة في معارضها الموسمية في دبي، نظراً لقدرة هذا النموذج، الديناميكي، وبشكل لافت في دانة الدنيا، على تجسيد المعاصرة والأصالة من خلال مجتمعها الحضاري متعدد الجنسيات والذي يزهو بثقافة التعايش والتسامح كأسلوب حياة. وتؤكد رزاقوفا، في حديثها إلى البيان أن هذا النهج في دبي سيتعزز ويغتني أكثر في ضوء رؤية دبي الثقافية الجديدة، التي تحتضن المواهب والمبدعين وتبرزهم محلياً وإقليمياً وعالمياً.

لغة بصرية

وتشدد مارينا رزاقوفا، التي ستنظم معرضها المقبل في مركز دبي المالي، على أهمية الحراك الإبداعي في دبي الذي يتعزز مع نمو الفن وما يرتبط به من حراك تجاري وثقافي ضمنها، في ظل ما تتميز به دبي من مجتمع منفتح على مختلف الحضارات العالمية وتنوع التركيبة السكانية للإمارة وللدولة بشكل عام، علاوة على ما توفره دبي من بيئة ثقافية متنوعة ذات أسلوب حياة عصري، إضافة إلى مكانتها كمركز جذب استثماري وسياحي، ما ساهم في نمو عدد ونوعية الأنشطة الفنية فيها من جانب، واستقطاب كبار متقني الأعمال الفنية محلياً وعالمياً، إلى جانب بروز شرائح جديدة من المقتنين الجدد.

وتضيف رزاقوفا: لا بد من الإشارة هنا إلى خصوصية وقيمة الاستثمار في الفن بدبي، مقارنة مع باقي القطاعات التقليدية، مع ضرورة أن ندرك أن المقاربة في صدد الفنون في دبي ليست ربحية بحتة، حيث يدخل العامل الثقافي في عملية شراء أي عمل فني، تأثراً بمناخ الإبداع فيها، إذ يجب أن يكون المشتري مدفوعاً بجاذبية العمل أو الإعجاب بتفاصيله ولغته البصرية قبل النظر إلى قيمته المادية وما يمكن تحقيقه من أرباح مستقبلية.

مصنع المواهب

وتتابع رزاقوفا: إن الوجه الثقافي لـ«دانة الدنيا» هو بكل تأكيد استثنائي، ولا شك في أنها ووفقاً لرؤية دبي الثقافية الجديدة، ستعزز وتؤكد مكانتها كمركز عالمي للثقافة وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب، وذلك بفضل أهداف استراتيجية هذه الرؤية، المرتكزة على خلق حراك ثقافي فعّال، وجعل دبي الوجهة الأولى للمواهب الثقافية، وتنمية الصناعات الإبداعية، وابتكارها أول فيزا ثقافية طويلة الأمد في العالم ولمنطقة حرة للمبدعين في القوز.

كما ترى الفنانة الروسية أن المؤسسات الفنية بوجه عام في دولة الإمارات، وفي دبي بشكل بارز، قائمة على إدارة الحراك الثقافي الفني والتعاطي معه بصيغ ابتكارية وإبداعية خلاقة وجعله أكثر احتكاكاً بالجمهور العادي في المواسم المتعددة والأفكار النوعية التي تتماشى مع ثقافة المواطنين والمقيمين.

حراك فني

وتعتقد مارينا رزاقوفا، أن سوق الفن في دبي شهدت نمواً متسارعاً خلال الأعوام القليلة الماضية، فبالرغم من صغر حجم السوق المحلية مقارنة مع نظيراتها العالمية، تبدو آفاق النمو الواعدة أمام الفن مثالية ونوعية.