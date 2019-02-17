«آيدكس» يحتفل بيوبيله الفضي بالدورة الأكبر في تاريخه

المصدر: أبوظبي - البيان

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تنطلق في مركز أبوظبي الوطني للمعارض اليوم فعاليات معرضي الدفاع الدولي «آيدكس »2019 والدفاع البحري «نافدكس »2019 ، والتي تستمر حتى 21 من الشهر الجاري، حيث سيتم استعراض أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات متطورة، وكذلك عقد شراكات ضخمة بين مختلف الجهات المشاركة وكبرى الشركات العالمية المتخصصة في القطاع، كما يركز المعرضان على استعراض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية في ظل الثورة الصناعية الرابعة، بما يسهم في تحقيق انتعاش اقتصادي كبير للدول المشاركة.

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