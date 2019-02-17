اليوبيل الفضي "آيدكس"

لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

حيث عدد الدول والشركات والوفود المشاركة. وعلى مدار ربع قرن نجح المعرض في وضع أبوظبي في بؤرة اهتمام العالم للتعرف على أحدث التقنيات في قطاع الدفاع وإبرام صفقات كبرى بمليارات الدولارات وتحديد أهم المعدات الجوية والبحرية والبرية التي يتزايد الطلب عليها عالمياً.

ويتميز معرض آيدكس بتنوع معداته ومعروضاته الجوية والبحرية والبرية، ويمثل المعرض قبلة يفد إليها كل عامين الآلاف من وزراء الدفاع ورؤساء الأركان وكبار القادة العسكريين والخبراء والشركات العالمية، كما يستهدف المعرض تعزيز التنوع الاقتصادي أبوظبي وإبراز التقدم الكبير الذي تحققه الشركات الوطنية في قطاع التسليح الدفاعي.