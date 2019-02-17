تعاون بين «مبادلة» و«السعودية العسكرية» في الصناعات المتقدمة

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة «مبادلة للاستثمار»، صندوق أبوظبي الاستراتيجي للاستثمار والتطوير، عن تعاونها الاستراتيجي مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI). ويدشن الإعلان أولى مبادرات التعاون المشترك بين السعودية والإمارات في مجال الصناعات المتقدمة.

وقد حددت مذكرة تفاهم بين الشركتين الإطار الاستراتيجي للاستثمار المشترك والتعاون على المدى الطويل في مجال البحث والتطوير والتصنيع والإصلاح والصيانة والعمرة والهندسة، وذلك استكمالاً لخطط التحول الصناعي الطموحة التي تبنتها كل من السعودية وأبوظبي، بما في ذلك استراتيجيات التطوير والنمو، عبر سلسلة القيمة لقطاعي صناعة الطيران والصناعات الدفاعية.

ويستند هذا التعاون الاستراتيجي إلى شراكة طويلة المدى، تستفيد من خبرة «مبادلة» التي تمتد على مدى عشر سنوات في تطوير نظام بيئي متكامل لقطاعي صناعة الطيران والصناعات الدفاعية المتمثلة في شركة «ستراتا للتصنيع» وشركة الحلول والخدمات التوربينية وشركة الإمارات للصناعات الدفاعية، لتعزيز التعاون مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية، ولتسريع خططها الصناعية التنموية. وتسعى الشركتان إلى وضع الأسس اللازمة لتوسيع منصة صناعة الطيران والصناعات الدفاعية في منطقة الخليج العربي، وتدعم التطوير المثمر للقطاعين في كلا البلدين.

وقال بدر سليم سلطان العلماء، رئيس وحدة صناعة الطيران والدفاع في «مبادلة للاستثمار»: «يمثل هذا التعاون في قطاع الصناعات المتقدمة لحظة تاريخية بالنسبة إلى صناعة الطيران والصناعات الدفاعية العالمية، إذ يضع استراتيجية للشراكة الصناعية بين الإمارات والسعودية. لقد حددنا من خلال مذكرة التفاهم عدداً من مجالات التعاون التي تشمل البحث والتطوير والتصنيع والإصلاح والصيانة والعمرة، مستفيدين من الخبرة العميقة للشركات الصناعية الإماراتية في مجال تعزيز الشراكات الدولية وإنشاء نظام بيئي إقليمي لقطاعي صناعة الطيران والصناعات الدفاعية. وسنتمكن عبر هذا التعاون من توظيف مواردنا واستثماراتنا وكوادرنا الوطنية المؤهلة والقيمة التنافسية الشاملة لعملائنا وشركائنا، وذلك من خلال تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية وتحقيق التكامل والتميز الصناعي».

من جانبه، قال الدكتور أندرياس شوير الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية: «يمثل التعاون مع مبادلة للاستثمار شراكة استراتيجية وثيقة بين شركتين رائدتين على الصعيد الإقليمي، وستعمل على تعزيز قطاعي صناعة الطيران والصناعات الدفاعية في المنطقة لدعم جهود الحكومة السعودية الرامية إلى توطين 50% على الأقل من إنفاق المملكة العسكري، بما يتماشى مع الأهداف المحددة في رؤية المملكة 2030. وسيعمل هذا التعاون على تمكين الشركة السعودية للصناعات العسكرية من مواصلة دعمها لنمو منظومة قطاعي صناعة الطيران والصناعات الدفاعية في المملكة من خلال نقل المعرفة والتكنولوجيا بين عملاقين في هذا المجال». وسيمكن التعاون الاستراتيجي الجانبين من تبادل الخبرات العالمية، بعد وضع إطار العمل الرسمي للتعاون.