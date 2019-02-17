120 شركة تعرض مبتكراتها في جناح «إنترناشيونال جولدن جروب»

المصدر: أبوظبي - وام

تشارك مجموعة إنترناشيونال جولدن جروب «آي جي جي» الإماراتية في معرض أبوظبي الدولي للدفاع «أيدكس 2019» بجناح تصل مساحته إلى 1600 متر مربع، ويضم أكثر من 120 شركة تعمل في قطاع الدفاع والتصنيع العسكري من مختلف دول العالم.

وأكد الفريق م. محمد هلال الكعبي رئيس مجلس إدارة مجموعة «إنترناشيونال جولدن جروب - آي جي جي» أن الشركة ضاعفت حجم مشاركتها في معرضي «أيدكس ونافدكس 2019» التي ستُعلِن خلال أيام المعرضين عن إبرام العديد من العقود والاتفاقيات الجديدة مع شركاء محليين وعالميين.

وأضاف أن شركة «آي جي جي» تعرض خلال الدورة الحالية للمعرضين أحدث المعدات الدفاعية وتقنيات صناعة الدفاع ومستلزمات الجيوش البرية والجوية والبحرية وقوات الأمن والشرطة، مشيراً إلى أن جناح المجموعة يتيح للشركاء التعرف إلى آخر تطورات تكنولوجيا الدفاع والتصنيع العسكري في العالم، مؤكداً أهمية المعرض في تبادل الخبرات والمعرفة التكنولوجية مع المصنعين والخبراء والعارضين من مختلف الدول.

وتوقّع الكعبي أن تحقق الدورة الحالية فرصاً هائلة للمجموعة ولبقية المشاركين المحليين والعالميين، كونها الدورة الكبرى في تاريخ المعرضين، مشيراً إلى أن الشركة تلقت طلبات من أكثر من 300 شركة دفاعية للمشاركة ضمن جناح المجموعة تمت الموافقة على 120 شركة فقط نظراً لتركيزنا على الجودة والكفاءة.

وأشاد بالمستوى المتطور الذي وصلت إليه الصناعات الدفاعية الوطنية بالدولة قائلاً: «لقد أحرزت الصناعات العسكرية والأمنية تقدماً ملحوظاً في تدريب الكوادر المواطنة وتوفير احتياجات قواتنا المسلحة ونقل التكنولوجيا الدفاعية إلى الدولة».

وأضاف أن معرض «أيدكس» يعد أهم حدث دفاعي عالمي لنقل التقنية والمعرفة إلى الشركات ونقل وتبادل الخبرات في عمل المجموعة إلى جانب الشركات الوطنية لبناء قاعدة صناعية دفاعية متطورة ضمن برنامج «الأوفست» الذي تم تأسيسه بفضل جهود ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويتم من خلاله إقامة صناعات وطنية متعددة المهام والاستخدامات.

وقال إن مجموعة «آي جي جي» تعمل على تلبية احتياجات القوات المسلحة لدولة الإمارات وفق نظام التنافسية من خلال تقديم الأفضل والأكثر جودة حتى أصبحت المورد الرئيس للمعدات ومستلزمات الجنود والتجهيزات الدفاعية للقوات المسلحة في الإمارات. وأضاف أن المجموعة بصدد إعداد خطة لتصدير منتجاتها إلى المنطقة من خلال «آي جي جي» للصناعات المتقدمة التي يقوم نهجها على التنافسية وجودة المنتج.

من جانبه، أكد فاضل سيف الكعبي الرئيس التنفيذي لمجموعة «إنترناشيونال جولدن جروب» أهمية معرضي «أيدكس ونافدكس 2019» بالنسبة لصناعة الدفاع المحلية والإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن هذا الحدث ينقل الخبرة والتقنية والمعرفة بين الدول المشاركة.

وقال إن المجموعة انتهت من تأسيس مدينة «آي جي جي للصناعات المتقدمة» في مجمع توازن الصناعي بأبوظبي في زمن قياسي لتلبية احتياجات قواتنا المسلحة والعمل على نقل أحدث التكنولوجيا الدفاعية والعسكرية ونقل الخبرات والمعرفة والتكنولوجيا إلى الدولة من خلال إقامة مشروعات مشتركة مع العديد من الشركاء الدوليين.

وذكر أن مدينة «آي جي جي للصناعات المتقدمة» تعد مدينة رائدة للصناعة الدفاعية الوطنية في الدولة.