«طيران أبوظبي» تخطّط لشراكات استراتيجية

المصدر: أبوظبي - البيان

تسعى شركة «طيران أبوظبي» خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «أيدكس 2019»، إلى عقد شراكات استراتيجية جديدة. وقال نادر أحمد الحمادي رئيس مجلس إدارة «طيران أبوظبي» إن المعرض يعد من أهم الفعاليات العالمية الرائدة التي تشهدها الدولة، ويقدم فرصة مهمة للتواصل مع قطاع الصناعات الدفاعية في الإمارات والعالم، الذي يمثل اليوم أحد أهم محركات النمو الاقتصادي من خلال جذب أفضل المهارات والخبرات التي تشكل أهميةً حيوية لاستمرار عمليات الابتكار والنمو في الإمارات والعالم.

توفير خدمات

وتماشياً مع الاتجاهات العالمية للقطاعات العسكرية، تحرص شركة «طيران أبوظبي» على تمكين القوات المسلحة من التركيز على عملياتها الأساسية من خلال العمل على توفير خدمات الدعم الفني واللوجستي من صيانة طائرات وإدارة عمليات البحث والإنقاذ وخدمة الإسعاف الجوي والإخلاء الطبي، إضافة إلى خدمة التدريب، كما أن الرؤية الاستراتيجية لطيران أبوظبي تتمثل في أن تكون واحدة من أهم شركات الطيران المروحي في العالم، فيما تقدمه من خدمات تنافسية لوجستية للقطاعات العسكرية والمدنية.

وأضاف الحمادي أن معرض «أيدكس» يعد مقصداً لأبرز صنّاع القرار والخبراء والمتخصصين في هذا القطاع الحيوي المهم. واستطاع منذ انطلاقته عام 1993 التأكيد على مكانته كونه ملتقى لكبار صناع القرار وجزءاً من استراتيجية الدولة الرامية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل.

مستجدات تقنية

وأكد أن معرض الدفاع بعدد العارضين الكبير، ويعد فرصة مثالية للاطلاع على آخر المستجدات التقنية وأحدث توجهات القطاع، وهو ما يتماشى تماماً مع توجهات شركة طيران أبوظبي بامتلاك الخبرة. وسيتيح الحدث لطيران أبوظبي المشاركة مع الشركات الإقليمية والدولية وإمكانية إقامة شراكات جديدة.