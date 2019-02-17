محمد الحساني: مشاركة غير مسبوقة

أشاد العميد محمد الحساني، المتحدث الرسمي لمعرض «أيدكس»، بالمشاركة الوطنية القوية في مؤتمر الدفاع الدولي ومعرضي أيدكس ونافدكس. وأكد في تصريح لـ«البيان» استفادة ضباط وضابطات القوات المسلحة بشكل كبير من محاضرات وفعاليات مؤتمر الدفاع الدولي.

وأوضح أن الدورة المقبلة لمعرض «أيدكس» ستشهد مشاركة غير مسبوقة للشركات الوطنية، لافتاً إلى اندماج العديد من الشركات الوطنية خلال الفترة الماضية. وقال: «ستشارك أكثر من 170 شركة في الدورة الحالية، وهذا العدد هو الأكبر في تاريخ معرض أيدكس». وأكد الحساني أن المعرض سيشهد صفقات كبرى، مشيراً إلى أنه سيتم اليوم الإعلان عن أولى الصفقات.

وتوجّه بالشكر للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات في دعم مسيرة هذا المعرض منذ انطلاقته، مؤكداً أن معرض «أيدكس» يعد اليوم أحد أكبر المنصّات العالمية المخصصة لعرض التكنولوجيا والصناعات العسكرية، كما شكر القيادة الحكيمة على دعمها المتواصل للكفاءات المواطنة وتأهيلهم ليكونوا قادة لقطاع الصناعات العسكرية، الأمر الذي يعزز من البنية التحتية الدفاعية للدولة ويضعها على خارطة أهم الدول المصنعة والمطورة للدفاعات العسكرية على مستوى العالم.

وأكد أن الدورة الحالية تتميز بتركيزها على عرض آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية في ظل الثورة الصناعة الرابعة، نظراً للدور المحوري الذي تلعبه في النهوض بهذا القطاع الحيوي، وقال: «سنرى أسلحة كثيرة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة المحاكاة والتقنيات المتطورة لتخزين وتحليل المعلومات، وستكون الشركات الوطنية من أوائل الشركات التي تعرض لهذه التقنيات الجديدة».

وشدد على أهمية اعتماد الأسلحة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أنها ستسهم في تعزيز أمن واستقرار الأفراد والدول كونها تتجاوز كل ما هو بشري وتقلل من نسبة الأخطاء المحتملة وتوفر الحلول الأمثل لكل السيناريوهات المحتملة.