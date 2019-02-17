نجلاء النقبي: اهتمام عالمي بالأمن الإلكتروني

أكدت الدكتورة نجلاء النقبي مديرة برامج الابتكار والتعلم في دائرة التعليم والمعرفة، أن العالم يتجه الآن إلى الاهتمام بالدفاع الافتراضي أو الدفاع التقني والأمن الإلكتروني.

وأضافت أن طبيعة الحروب بدأت تتغير إلى حروب تقنية تؤثر على أمن أي دولة. وأضافت أن تطور العالم التقني والثورة الصناعية الرابعة وتطور تقنيات إنترنت الأشياء، والمعلومات الكبيرة، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا يؤثر على جميع مجالات الحياة من بينها الدفاع المدني والأمن.

وأكدت أن الاختراق والتجسس على معلومات المؤسسات الحكومية والخاصة أو الأفراد في الدولة يعد من الهجوم التقني الذي يجب أن تتصدى له أي دولة، لذلك علينا الاهتمام بإنشاء برامج تقنية وطنية دفاعية تسهم في الحد من الهجوم التقني على الدولة، إضافة إلى برامج لها قاعدة ذكاء اصطناعي تساعد في التنبؤ بأي خلل أو اختراق وتجنبه. ولإنشاء هذه البرامج وخاصة في مجال الأمن والدفاع التقني يحب أن تكون من صنع أيدٍ إماراتية، ويتم تصميمها وبرمجتها بعقول إماراتية لأهمية هذا المجال وحساسيته.

وأكدت ضرورة إنشاء جيل مواطن متخصص في برمجة وتصميم برامج ذات خاصية الذكاء الاصطناعي لدفاع دولة الإمارات، وهذا لم يحدث من دون تعزيز قدرات الطلبة من الصغر في المدارس لتحفيزهم على التخصص في هذه المجالات النادرة.