«إديك» تستعرض أحدث منتجاتها

المصدر: أبوظبي - وام

تشارك الإمارات للصناعات العسكرية «إديك» ومجموعة شركاتها في معرضي ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس ونافدكس 2019» كعارض وشريك استراتيجي للحدث الذي ينطلق اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتكشف «إديك» خلال المعرض عن أحدث منتجاتها وإمكانياتها الصناعية والمعلوماتية العسكرية، التي يتم إنتاجها ضمن مجموعة شركاتها الـ12 المتخصصة في مجال الصيانة والتصنيع والإصلاح والعمرة والخدمات اللوجستية وخدمات الجيومكانية والاتصال والتدريب والتطوير التكنولوجي الخاص بالمجالات العسكرية.

وقال فهد المهيري مدير تطوير الأعمال في (إديك) والمتحدث الرسمي للشركة، إن مواصلة شراكاتنا الاستراتيجية مع معرضي «آيدكس» و«نافدكس» التي بدأت منذ دورة العام 2017 هي انعكاس للمكانة المتقدمة التي تحتلها «إديك» في المنطقة والعالم كمنصة وطنية رائدة تدعم تطور قطاع الصناعات العسكرية بشكل متكامل، خصوصاً داخل دولة الإمارات، حيث تساهم الشركة بشكل مباشر ومحوري في تقديم أحدث المنتجات والحلول المبتكرة التي تلبي حاجات القوات المسلحة الإماراتية الآنية أو المستقبلية.

وأشار المهيري إلى أن مشاركة «إديك» هذا العام ستكون مختلفة، إذ ستشهد إطلاق معدات عسكرية حديثة وتوقيع عدة شراكات استراتيجية مع جهات عربية وعالمية، بهدف جمع عدد أكبر من كفاءات قطاع الصناعات العسكرية في إطار منصة تطويرية إماراتية موحدة ومتكاملة من أجل تحسين الخدمات المقدمة وتطويرها بشكل ينعكس إيجاباً على خبرة العملاء والمساهمين والشركاء وغيرهم من أصحاب المصلحة والجهات المعنية.

وأوضح المهيري أن منطقة الشرق الأوسط تمر في الوقت الراهن بمجموعة من التحديات الجوهرية، الأمر الذي يتطلب تحركاً متواصلاً لتطوير القدرات الدفاعية بهدف ضمان الأمن والاستقرار، ويصب دعمنا اللوجستي والتكنولوجي للقوات المسلحة الإماراتية في هذا الإطار، إذ نسعى باستمرار نحو تقديم الخدمات، التي تضمن أعلى مستويات الحماية والجاهزية لدى قواتنا الوطنية.