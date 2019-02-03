لقاء الإنسانية في دار زايد

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وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعوته قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، إلى الإمارات، وطن المحبة والسلام، للمشاركة في «ملتقى الحوار العالمي بين الأديان حول الإخوة الإنسانية».

وقال سموه في تصريح له بهذه المناسبة: «أتوجه بالشكر لأخي ورفيق دربي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعوته قداسة البابا إلى الإمارات، وطن المحبة والسلام، للمشاركة في «ملتقى الحوار العالمي بين الأديان حول الإخوة الإنسانية»، بحضور نخبة من قيادات وممثلي الأديان والعقائد في العالم، بما يعكس مكانة دولة الإمارات كعاصمة عالمية للتعايش والتسامح والتآخي والحوار بين الأديان».

لمتابعة كل ما جاء في ملف لقاء الأخوة.. اقرأ:

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