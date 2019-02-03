17 مؤسسة إعلامية إيطالية تغطي زيارة البابا

المصدر: روما - وام

عبرت أناماريا بوري بوريني نائبة رئيس تحرير قناة الراي الإيطالية عن سعادتها بالمشاركة مع فريق الصحافيين الإيطاليين الذين سيرافقون قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية لتغطية زيارته إلى دولة الإمارات.. واصفة الزيارة بالمحطة المهمة في تاريخ العلاقات بين الأديان والتأكيد على الأخوة الإنسانية بين الشعوب.

وقالت بوريني، التي ستسافر إلى الإمارات لأول مرة في حياتها، إلى جانب إعلاميين يمثلون أهم وسائل الإعلام في إيطاليا إن «البابا سيسافر إلى الإمارات من روما حيث ستغطي 17 مؤسسة إعلامية إيطالية كبيرة زيارته، وكما تعلمون أن إيطاليا تعتبر نفسها من الدول الأوروبية القريبة جداً من قضايا العالم العربي، لذلك ينظر في إيطاليا لهذه الزيارة بإعجاب كبير نظراً لسعي الشعب الإيطالي الدائم لإقامة حوار متقارب مع الشرق الأوسط».

وأضافت «نحن هنا في روما ننظر للإمارات بإعجاب من حيث نجاحها الاقتصادي ونشاطها الثقافي خاصة بعد افتتاح متحف اللوفر أبوظبي الذي يعرض لوحات نادرة بينها لوحات الرسام الإيطالي الشهير ليوناردو، وهذا يقرب الإمارات أكثر من عالمنا الغربي سواء عبر بوابة الأعمال والتجارة أو عبر البوابة الثقافية والحضارية والفنية».