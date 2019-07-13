14 قائمـة لأوائل الثـانوية بينهم «أبناء الشهداء وأصحاب الهمم»

المصدر: ■ دبي - رحاب حلاوة

أعلنت وزارة التربية والتعليم 14 قائمة لأوائل الثانوية للعام الدراسي 2018-2019، لكافة أنواع التعليم، لمسارات عدة منها (النخبة والمتقدم والعام والتقني والفني والتعليم المستمر)، بالإضافة إلى قوائم خاصة للإماراتيين، وأوائل أبناء الشهداء وأخرى لأصحاب الهمم، وأوائل اختبار الإمارات الوطني Emsat، وضمت 144 طالباً وطالبة منهم 60 طالبة و84 طالباً.

وشملت قائمة الطلبة الإماراتيين للمسارين «العام والمتقدم» 23 طالباً وطالبة، إذ سجلت الطالبات تفوقاً مشهوداً، حيث جاءت 18 طالبة في قائمة الأوائل مقابل 5 طلاب.

وفاجأ معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي جميلة المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، طلبة الثاني عشر اﻷوائل في مسارات النخبة والعام والمتقدم، ومختلف مسارات التعليم الأخرى على مستوى الدولة للعام الدراسي 2019/‏‏2018، وذلك من خلال اتصال هاتفي بهم، حيث باركا لهم تحقيق هذا اﻹنجاز المميز والتفوق الدراسي والنتائج المشرفة التي هي نتاج اجتهادهم ومثابرتهم وتكريس أوقاتهم للتعلم، تحقيقا لطموحاتهم اﻷكاديمية في النجاح والتصدر.

وتقدم معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، بالتهنئة إلى جميع الخريجين والخريجات من طلبة الثاني عشر بمسارته المختلفة، لا سيما اﻷوائل، مشيداً بهذه النتائج المشرفة التي حققوها، والتميز على الصعيد الأكاديمي، مباركاً في الوقت ذاته لذويهم هذا الإنجاز والتميز الذي حصده أبناؤهم بفضل المتابعة والتشجيع المستمرين والدفع بهم إلى منصات النجاح والصدارة، ومثنياً أيضاً على الجهود الواضحة التي بذلت من قبل الهيئتين التدريسية والإدارية اللتين شكلتا لبنة عطاء أولى أسهمت في إرساء معايير الجودة في المدرسة الإماراتية.

وشكر معاليه الأسرة التربوية على هذا العطاء والاستمرارية والاصطفاف خلف نهج راسخ تتحد فيه الأهداف لبناء منظومة تعليمية عصرية تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة، وتنقلنا إلى مجتمع معرفي تنافسي يلبي التوقعات والحاجات المستقبلية الإنمائية للدولة.

وحرص معاليه على الاتصال شخصياً بطلبة الثاني عشر الأوائل ليزف إليهم نبأ تفوقهم ونجاحهم الكبير والمشهود، وتحقيقهم درجات عالية، استحقوها عن جدارة، حيث هنأهم وتمنى لهم مستقبلاً زاهراً، وحثهم على مواصلة مشوار التميز وحصد النجاحات على الصعيد التعليمي، مؤكداً لهم بأنهم مستقبل الوطن، وتعول القيادة الرشيدة عليهم مواصلة الدولة خطاها التنموية وبناء دعائم الوطن، باعتبارهم من سيقودون دفة التطور نحو المستقبل المشرق.

من جانبها هنأت معالي جميلة المهيري، جميع طلبة الثانوية العامة خاصة اﻷوائل على مستوى الدولة، قائلة: نفخر بطلبتنا وبهذه النجاح اللافت الذي يتحقق عاماً بعد آخر منذ انطلاق المدرسة الإماراتية، حيث تتوالى دفعات الخريجين من المدرسة اﻹماراتية عاماً بعد آخر لتشكل في ثناياها آمال وطموحات عريضة نحو مستقبل مشرق للتعليم في دولة الإمارات.

وذكرت معاليها أننا نعتز بطلبة المدرسة اﻹماراتية الذين يبرهنون أنهم محل ثقة القيادة الرشيدة ومحل آمال ذويهم والوطن بأكمله، فعندما يتحقق هذا النجاح فإننا نؤمن يقيناً بأن القادم مبشر بالخير، وأن المستقبل واعد بإذن الله بهمة وعزيمة أبنائنا الطلبة الذين أثبتوا أنهم مثال في الجد والتعلم والطموح الذي لا يحده سقف.

ثروة الوطن

كما بارك معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، عبر حسابه الشخصي على «تويتر» لأوائل المرحلة الثانوية تفوقهم.. ثمرة جدهم ومثابرتهم.. وقال لهم: «أنتم ثروة الوطن الأغلى، وقادة المستقبل المشرق. عليكم نراهن لتحقيق المزيد من الإنجازات، وتعزيز مسيرة دولة الإمارات نحو الريادة العالمية».

وجاءت في قائمة مسار النخبة 11 طالباً وطالبة، وحصل الطالب عبد الله حسن علي المرزوقي على المركز الأول، وحصل الطالب عبد الرحمن حسن علي المرزوقي على المركز الثاني ويدرسان في ثانويات التكنولوجيا التطبيقية بمجمع طحنون بن محمد التعليمي في العين، فيما جاء في المركز الثالث الطالب راشد عمر عبد الحكيم الصيني من ثانويات التكنولوجيا التطبيقية في دبي.

11 طالباً وطالبة

وجاء في قائمة أوائل المدرسة الإماراتية المسار المتقدم 11 طالباً وطالبة، وحصلت على المركز الأول الطالبة رانيا محب جابر من مدرسة زعبيل للتعليم الثانوي، وحصل على المركز الثاني شعبان جمال محمد من مدرسة الصفا للتعليم الثانوي في دبي.

وفي المركز الثالث جاء الطالب مصطفى صابر مصطفى مشعل، فيما جاء في قائمة المسار العام 10 طالبات وحصلت على المركز الأول الطالبة نور بهاء عمر من مدرسة عجمان للتعليم الثانوي للبنات، وحصلت الطالبة فاطمة عزت من مدرسة الحديبة للتعليم الثانوي على المركز الثاني، أما الطالبة فاطمة مهير سعير الكتبي من مدرسة مليحة للتعليم الأساسي والثانوي فحصلت على المركز الثالث.

واعتمدت وزارة التربية والتعليم ثلاث قوائم لأوائل اختبارات الإمارات الوطني Emsat، قائمة للمدرسة الإماراتية وشملت 10 طلاب، وقائمة للطلبة الإماراتيين وتضم 10 طلاب، وقائمة لكافة أنظمة التعليم بالدولة وضمت 11 طالباً وطالبة.

وفي قائمة لأوائل التعليم المستمر المتكامل للمدرسة الإماراتية، شملت 3 طالبات إماراتيات وحصدت المركز الأول الطالبة بخيتة عبد الله الصغير من مركز الظاهر للتعليم المستمر المتكامل، وحصدت المركز الثاني الطالبة فاطمة مبارك محمد المحيربي «منازل أبوظبي»، وجاءت إيمان محمد العمودي من مركز الوثبة للتعليم المستمر المتكامل في المركز الثالث.

أصحاب الهمم

وأعلنت وزارة التربية والتعليم قائمة لأصحاب الهمم للمسار المتقدم وضمت 8 طلاب، وجاء في المركز الأول الطالب فتحي هيثم فتحي من مدرسة المنهل الدولية الخاصة، وفي المركز الثاني الطالب أحمد عبد الله من مدرسة عبد القادر الجزائري، وفي المركز الثالث الطالبة آمنة عبيد راشد الحمدي من مدرسة المنامة للتعليم الثانوي.

وضمت قائمة أصحاب الهمم للمسار العام 14 طالباً وطالبة من بينهم 7 طالبات، وجاء في المركز الأول الطالب سيف صالح يوسف من مدرسة الحمرية للتعليم الأساسي والثانوي، وحصدت المركز الثاني الطالبة عائشة حسن محمد من مدرسة الرفاع للتعليم الثانوي للبنات، وحصد الطالب راشد محمد أحمد من مدرسة محمد بن راشد آل مكتوم النموذجية المركز الثالث.

أبناء الشهداء

وجاءت قائمة أبناء الشهداء متضمنة 7 طلبة من بينهم طالبتان، وجاء في المركز الأول الطالب مايد سعير راشد من مدرسة مسافي للتعليم الأساسي والثانوي، وحصل الطالب خليفة محمد إسماعيل من مدرسة سيف اليعربي علي المركز الثاني، فيما حصل على المركز الثالث الطالب عمر محمد إسماعيل من مدرسة سيف اليعربي للتعليم الثانوي.

وفي قائمة للمسار المتقدم التقني ضمت 14 طالباً وطالبة، حصد الطالب عبد الرحمن راشد أحمد الطنيجي من ثانوية التكنولوجيا التطبيقية من فلج المعلا المركز الأول، وجاء في المركز الثاني الطالب أحمد حسن سالم النعيمي من ثانويات التكنولوجيا التطبيقية من رأس الخيمة، وفي المركز الثالث الطالب منصور محمد سالم الطنيجي من ثانوية التكنولوجيا التطبيقية من فلج المعلا.

فيما شملت قائمة طلبة المسار العام الفني 12 طالباً من بينهم 5 طالبات، وجاءت الطالبة غاية محمد أحمد الشامسي من الثانوية الفنية بعجمان في المركز الأول، والطالب مروان عارف خميس الفلاسي بالمركز الثاني من الثانوية الفنية بدبي، والطالب راشد ثاني محمد بالرقاد بالمركز الثالث من الثانوية الفنية بدبي.

29

تقدم 29 ألف طالب وطالبة من طلبة الثاني عشر لامتحانات الفصل الدراسي الثالث والأخير من العام الدراسي الحالي، لمختلف أنواع التعليم العام والخاص المطبق لمنهاج وزارة التربية والتعليم بواقع 14 ألفاً و655 طالبة، و 14 ألفاً و343 طالباً، موزعين كالآتي: 19 ألفاً و152 في التعليم العام، 10 آلاف و224 طالبة، و8 آلاف و928 طالباً، فيما بلغت أعداد الطلبة الممتحنين في المدارس الخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم 8 آلاف و411 طالباً وطالبة منهم 3 آلاف و893 طالبة و4518 طالباً، ومن التعليم الفني 1526 طالباً، منهم 538 إناثاً و988 ذكوراً.



اقرأ أيضاً:

أوائل المواطنين في المسار المتقدم: مستمرون بتحقيق الطموحات في سباق التميّز والتنافسية العالمية

أوائل في التعليم المستمر المتكامل والمتقدم التقني والتكنولوجيا التطبيقية: سنعمل لرد جميل الوطن المعطاء

التوأم عبد الله وحسن المرزوقي تشاركا مقعد الدراسة والصدارة في "مسار النخبة"

الأولى على مستوى الدولة «متقدم»: الالتزام وتنظيم الوقت سر تفوقي

أوائل أبناء الشهداء: نشكر القيادة وعيوننا على خدمة الوطن

أوائل أصحاب الهمـم.. نجــاح وتـفــــــوق ودرس في تحويل المحن منحاً

سلامة المهيري تهدي تفوّقها العلمي لوطنها الإمارات وقيادته

فاطمة الكتبي: الطاقة المستدامة خياري الأول للدراسة الجامعية

أوائل اختبار الإمارات الوطني.. المثابرة سبيل التفوّق

أوائل «العام»: الدراسة المنتظمة وصفة النجاح

تحدوا ظروفــهم فصـــار النجاح حليفهم

مصطفى مشعل: نبراس المستقبل