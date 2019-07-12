فاطمة الكتبي: الطاقة المستدامة خياري الأول للدراسة الجامعية

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

أفادت الطالبة فاطمة مهير الكتبي الحاصلة على المركز الأول ضمن قائمة الإماراتيين للمسار العام، بأنها ترغب في دراسة هندسة الطاقة في إحدى جامعات الدولة، لترد الجميل لوطن سخر لها كافة وسائل الدعم لما وصلت إليه اليوم من نجاحات جعلتها ضمن قائمة الأوائل وحصولها علي نسبة 98.53%.

وأعربت عن سعادتها حول تلقيها مكالمة هاتفيه من معالي جميلة المهيري، وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، التي أبلغتها بحصولها على المركز الأول ضمن قائمة أوائل الاماراتيين، وأهدت نجاحها إلى القيادة الرشيدة التي تولي التعليم اهتماما بليغا.

وذكرت أن دراسة الطاقة المستدامة يعد اختيارها الأول نحو الدراسة الجامعية، وجاء مناسبا للأجندة الوطنية للدولة، مشيرة إلى أن الدولة أصبحت مركزاً إقليمياً ودولياً في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة بفضل كفاءة تعاملها مع قضايا هذا القطاع وتوفيرها الإمكانات اللازمة لإنجاح هذا التوجه.

وتقدمت بالشكر لوزارة التربية والتعليم، لما وفرته للطلبة من مناهج لتحقيق اقتصاد المعرفة الذي يعد أحد أهم المحاور الاستراتيجية لدولة الامارات لمواجهة تحديات المستقبل، مؤكدة أن منظومة المدرسة الاماراتية يتم تطويرها سنوياً، بالإضافة إلى تحديث الكتب في كل فصل دراسي.