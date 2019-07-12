سلامة المهيري تهدي تفوّقها العلمي لوطنها الإمارات وقيادته

المصدر: البيان الالكتروني

أهدت الطالبة سلامة سيف محمد بن عابد المهيري الحاصلة على المركز الأول فئة المواطنين على مستوى الدولة المسار المتقدم، بمعدل 99.25، نجاحها وتفوقها إلى وطنها الإمارات، وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ووالدنا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأشادت سلامة بالدور الذي قامت به مدرستها ومعلماتها خلال الفترة الدراسية، وخصت بالشكر مديرتها الأستاذة أمينة الفلاسي، على الجهود الكبيرة التي بذلتها والتشجيع الدائم الذي كان له الأثر الكبير في تفوقها، مشيرة إلى أن دعم المعلمات وتوفير البيئة المدرسية المناسبة من كافة النواحي وتشجيع الوالدين وتوفير البيئة المناسبة للتفوق كانت من أهم الأسباب التي ساعدت في حصد هذا المركز.

وعن عدد الساعات التي تقضيها، قالت إن الامر لا يعتمد على عدد الساعات، بل التحصيل والتركيز، وكنت أقضي نحو 8 ساعات للدراسة يومياً، ناصحة الطلاب المقبلين على الثانوية العامة ضرورة التركيز على الشرح في الصف المدرسي والمراجعة اليومية وعدم الانشغال بالأمور التي تشتت الذهن، وطلب دعاء الوالدين، مشيرة إلى أن سر النجاح هو إدارة الوقت وتحديد الهدف والاجتهاد في تحقيقه بعد التوكل على الله.