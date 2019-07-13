مصطفى مشعل: نبراس المستقبل

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان

أعرب الطالب مصطفى صابر مصطفى محمد مشعل الحاصل على المركز الثالث المسار المتقدم بمعدل 99.43%، عن سعادته الغامرة بحصوله المستحق على النجاح المتميز، وأهدى تفوقه للقيادة الرشيدة التي وفرت الشروط الضرورية للتميز، شاكراً اهتمامها وحرصها على قطاع التعليم الذي ينبع من روح وطنية مؤمنة بأن الإنسان هو الثروة الحقيقية لبناء وتقدم الأوطان، وأن العلم والمعرفة هما طريق النهوض بالمجتمعات بين الأمم، مشيداً بالإدارات المدرسية والهيئات التعليمية.

وأكد مصطفى الذي تخرج من مدرسة رأس الخيمة للتعليم الثانوي للبنين، أن ثمرة النجاح الذي أحرزه سيكون له نبراس في طريقه نحو المستقبل، مشيداً بمستوى التعليم في دولة الإمارات الذي ساهم في تطوير قدراته، وتحسين مهاراته والحفاظ على مستوى عال، ورعاية مستمرة من أسرة المدرسة.