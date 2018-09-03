محمد بن زايد: التعليم رهان التنمية النوعية

المصدر: أبوظبي ـ وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلـــى للقوات المسلحة، أن التعليم أفضل أداة يمكننا من خلالها رسم مـسارات حيوية جديدة لوطننا، فالتعليم أضحى الرهان لإحـداث نقلة نوعية في مختلف مسارات التنمية، وكي نستمر في مسيرة البناء علينا غرس قيمة التعليم وأهميته في نفوس أبنائنا، مشيراً إلى أن المشهد الحضاري في دولة الإمارات اتخذ من التـعليم مرتكزاً لتحــقيق نهـضته التنــموية الشاملة.

وأكد سموه خلال زيارته مدرسة الأصايل للبنات، متفقداً سير العملية التعليمية وانطلاقها في أول أيام العام الدراسي، أهمية بناء قدرات النشء وإعداد جيل المستقبل وفق أفضل المعايير التعليمية من خلال تسليحهم بأحدث العلوم والمعارف مع ترسيخ القيم الأخلاقية لديهم وتهيئة بيئة جاذبة للتنافس والإبداع لتحقيق طموحاتهم العلمية وتطلعاتهم المستقبلية.

وحث سموه الطالبات على مواصلة الجد والاجتهاد والمثابرة للتسلح بالعلوم والمعارف والالتزام بالقيم والأخلاق الرفيعة للمساهمة في خدمة وطنهن ومجتمعهن.

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