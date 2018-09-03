«بلدية دبي» تطبق إجراءات الرقابة الغذائية على المقاصف المدرسية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت بلدية دبي عن تطبيق كافة إجراءات الرقابة على المقاصف المدرسية؛ تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد 2018 /‏2019، حيث يتم العمل على قدم وساق على ضمان اتباع كافة المقاصف المدرسية سواءً في المدارس الحكومية أو الخاصة في المدينة للأنظمة والإجراءات التي تنظم عملية توفير المواد الغذائية للطلبة في كافة مدارس مدينة دبي.

وشدد سلطان علي الطاهر، مدير إدارة سلامة الغذاء بالإنابة في بلدية دبي على الجهود التي تبذلها البلدية وقسم التفتيش الغذائي في سبيل ضمان توفير بيئة غذائية صحية وسليمة في كافة مقاصف المدينة في المدارس الحكومية والخاصة.

وأشار إلى أن عملية الرقابة على المقاصف المدرسية تختلف بدورها في المدارس الحكومية عن عملية الرقابة على مقاصف المدارس الخاصة، حيث إن المدارس الحكومية تقوم بالتنسيق والتعامل مع شركات غذائية معتمدة تقوم بتوفير المنتجات الغذائية للمقاصف المدرسية، أما المدارس الخاصة فيتم فيها التنسيق مع شركات غذائية معتمدة، بالإضافة إلى تحضير بعض الأطعمة الغذائية داخل مطبخ المدرسة، مما يستلزم رقابة مختلفة على هذه المطابخ تتشابه مع أنظمة الرقابة على المؤسسات الغذائية للتأكد من التزام هذه المطابخ بالشروط المعتمدة، وأهمها أنه يجب على المدارس التعاقد مع شركات تموين مرخصة بإمارة دبي لتوريد المواد الغذائية لها، والتأكد من استيفائها لجميع الاشتراطات الصحية وعدم وجود أي مخالفات عالية الخطورة خلال آخر تفتيش (مثل الحفظ الحراري للمؤسسة أثناء العرض بالمدرسة وخلال النقل أيضاً، ووجود مشرف صحي معتمد من البلدية، والنظافة العامة، وعدم وجود آثار للحشرات والقوارض، وسيارات نقل الأغذية التي تنقل الأغذية من المصدر إلى المدارس يجب أن تكون معتمدة من بلدية دبي إدارة سلامة الغذاء، وتوفر مساحة كافية بالمؤسسة على أن تكون درجة التقييم لآخر زيارة لا تقل عن جيد جداً (B) مع ضرورة الحصول على التصريح من قسم التصاريح والتغذية التطبيقية بالإدارة.