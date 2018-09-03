«مواصلات الإمارات» في عجمان تنقل 9755 طالباً في اليوم الأول

المصدر: عجمان - البيان

أعلن فرع عجمان لمواصلات الإمارات عن نقل 9755 طالباً وطالبة إلى مدارسهم عبر أسطوله في صبيحة أول أيام الدوام المدرسي أمس.

وانطلقت صباح أمس فعاليات أسبوع المواصلات المدرسية تحت شعار (العودة للمدارس) بفرع عجمان تزامناً مع انطلاقها عبر فروع مواصلات الإمارات.

وقامت إدارة فرع عجمان بتشكيل فريق برئاسة عبدالعزيز السويدي مدير المواصلات المدرسية الحكومية بعجمان ونائب رئيس الفريق محمد الحمادي رئيس وحدة السلامة وماجد الطنيجي مدير محطة الجرف وحمد محمد منسق حركة ومريم سعيد منسق الإحصاء ونورة الخاطري مقرر الفريق وعدد من الموظفين والسائقين المكلفين بالفرع.

وقام الفريق بإعداد خطة كاملة سوف تنفذ خلال فعاليات أسبوع المواصلات المدرسية تنوعت بين برامج توعية وفعاليات متنوعة ومشاركة للجهات الرسمية ذات الصلة حيث تم التنسيق مع إدارة الدفاع المدني وإدارة المرور ووزارة الصحة وهيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية وجهات أخرى تتعلق ببرامج السلامة حيث تستهدف الفعاليات بشكل رئيسي موظفي مواصلات الإمارات من سائقي الحافلات المدرسية ومشرفي النقل والسلامة والتركيز على محاضرات التوعية لطلاب وطالبات المدارس وأولياء أمورهم خلال بداية العام الدراسي واختتم البرنامج بتكريم 95 سائقا ومشرفة نقل وسلامة متميزين بحضور ورعاية من العميد عبدالعزيز الشامسي مدير عام الدفاع المدني بعجمان.

وأوضح عبدالعزيز السويدي أن عدد سائقي الحافلات المدرسية في الفرع بلغ 212 سائقا، وان أسطول الحافلات العامل وصل لـ230 حافلة مدرسية تخدم 27 مدرسة، وأن عدد مشرفات النقل والسلامة العاملات في الفرع يبلغ 100 مشرفة نقل وسلامة.

من جانبه أكد ماجد الطنيجي مدير محطة الجرف أهمية تكثيف البرامج والدورات التي تقدم لسائقي النقل المدرسي ومشرفات النقل والسلامة ودورها في نشر اجراءات السلامة والتوعية والثقافة المرورية والانتباه عند صعود ونزول الطلبة من وإلى الحافلة.

كما شكر السويدي الجهات المتعاونة مع إدارة الفرع في نشر الوعي لدى العاملين من السائقين والمشرفين للارتقاء بثقافـــة السلامـــــة وتسليط الضوء على الوقاية من الحوادث والإصابات وتحقيق أعلى المعايير في مجال السلامة والصحة وبشــكل متميز يرضي العملاء والعاملين.

وذكر محمد الحمادي رئيس وحدة السلامة بدور المحاضرات التوعوية في نشر مفهوم السلامة بين أبنائنا طلبة المدارس، مما يسهم في المحافظة عليهم وتقليل نسبة الحوادث في عمليات النقل المدرسي والتي تم استهدافها من الإدارة العليا في الخطة الاستراتيجية لطلبة المدارس.