شرطة دبي.. مبادرة لتخفيف الأعباء عن الموظفين

المصدر: دبي - البيان

منح مجلس السعادة والإيجابية في شرطة دبي الموظفين من أولياء الأمور 3 ساعات تأخير عن الدوام الرسمي طوال أسبوع كامل، وذلك بالتزامن مع عودة أبنائهم إلى المدارس أمس.

وقالت عواطف السويدي إن مبادرة المجلس تأتي في إطار تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي في إسعاد موظفيها ومشاركتهم مختلف المناسبات بما ييسر أمورهم ويخفف الأعباء عليهم، ويوفر بيئة محفزة للإنتاج والارتقاء في العمل، ويعد باعثاً للموظف ليستثمر طاقاته وقدراته بما يخدم وطنه ومجتمعه، كما أن المبادرات التي تحقق السعادة للموظف تعزز قيم الولاء والانتماء لديه تجاه المؤسسة.

وأضافت السويدي أن أولياء الأمور بإمكانهم التأخر عن الدوام الرسمي 3 ساعات يومياً ولمدة أسبوع كامل، أو تقسيمها بين بداية الدوام ونهايته، وذلك بما يخدم مصلحتهم ومصلحة أبنائهم خلال بداية العام الدراسي، وبما يخفف الأعباء عليهم ليتمكنوا من التواجد بجانب أبنائهم وتلبية كافة الاحتياجات المطلوبة لهم.

وبيّنت السويدي أن المبادرة تساهم في تحقيق رؤية المجلس الهادفة إلى ترسيخ السعادة والإيجابية على مستوى الشرطة داخلياً وخارجياً، وللعملاء والشركاء والدوائر الحكومية من خلال مجموعة من القيم منها العطاء، الإيجابية، الامتنان، التقدير والعلاقات الاجتماعية وغيرها.