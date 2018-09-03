هزاع بن زايد: متابعة حثيثة لشؤون طلبتنا

المصدر: دبي - البيان

قال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي: «إن جولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على مدرسة الأصايل في أبوظبي، اليوم، (أمس) تجسّد المتابعة الحثيثة لشؤون طلبتنا وفقاً لمؤشرات دقيقة ومتطورة». وأضاف سموه، في تدوينات عبر حسابه في «تويتر»: «تجربة نموذجية تمنح الطلبة الاهتمام الذي يستحقونه، وترصد تطورهم التعليمي بما يتيح تحقيق أعلى درجات الإنجاز والنجاح ومتابعة الأداء أولاً بأول».

وتابع سموه: «إن مدرسة الأصايل واحدة من عشر مدارس حكومية تطبّق تجريبياً «نظام ألف» الإماراتي الذي يستخدم أحدث الممارسات التكنولوجية في مجال التعليم ويوفر أعلى درجات المتابعة للطلبة، وإحدى المبادرات الرؤيوية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للتعلم الذكي، التي تعد مصدراً دائماً للتميز، وبمتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يتوّج التألق».