«التربية» تعمم الجدول الزمني للحصص وتطالب بالالتزام

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

عممت وزارة التربية والتعليم أمس على كافة إدارات المدارس الجدول الزمني للحصص الدراسية للعام الدراسي الجديد، والزمت وزارة التربية كافة المدارس بالالتزام بما جاء فيه، بالإضافة إلى البرنامج اليومي لرياض الأطفال. وتضمن التعميم موعد دوام الهيئتين التدريسية والإدارية بالمدارس والمرتبط بدوام الطلبة، فيما دوام الهيئتين في رياض الأطفال يبدأ من الساعة 7:30 صباحاً، ويستمر حتى نهاية الدوام الساعة 1:30 ظهراً.

وشمل التعميم بداية ونهاية اليوم الدراسي لمدارس الحلقة الأولى (بنين)، إذ يبدأ في السابعة و15 دقيقة صباحاً بطابور الصباح، وتنتهي الحصة السابعة، واليوم الدراسي في الواحدة والنصف ظهراً، فيما يبدأ اليوم الدراسي لمدارس البنات في الحلقة نفسها الساعة الثامنة صباحاً، وينتهي في الثانية و15 دقيقة بعد الظهر.

كما أشار التعميم إلى بدء دوام طلبة مدارس الحلقة الثانية والمرحلة الثانوية (بنين)، إذ يبدأ بطابور الصباح في السابعة و15 دقيقة، وينتهي اليوم بالحصة الثامنة في الثانية و20 دقيقة بعد الظهر، فيما يبدأ اليوم الدراسي لمدارس الحلقة الثانية والمرحلة الثانوية (بنات) في الثامنة صباحاً، وينتهي في الثالثة وخمس دقائق بعد الظهر.