انتشار شُرطي مكثف في محيط المدارس لتأمين السلامة المرورية

المصدر: دبي، أبوظبي، الشارقة، عجمان، أم القيوين - البيان

انتشرت دوريات الشرطة السيارة والراجلة حول المدارس في أول أيام العام الدراسي، لمتابعة انسيابية حركة السير والمرور في مختلف إمارات الدولة.

كما قام مديرو مراكز شرطة دبي ونوابهم بزيارة لعدد من المدارس، قدموا خلالها التهاني بمناسبة حلول العام الدراسي الجديد. وتقدم مديرو مراكز الشرطة بأسمى آيات التهاني إلى وزارة التربية والتعليم ومنطقة دبي التعليمية والطلاب والطالبات، وأعضاء الهيئات التدريسية والإدارية والفنية، وأولياء الأمور، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.



أبوظبي



وشارك أعضاء من حملة كلنا شرطة التابعة لشرطة أبوظبي في تنظيم حركة طلاب وطالبات المدارس مع أول يوم في العام الدراسي الجديد، وقدموا نصائح للطلاب حول السلامة المرورية عند العبور عبر ممرات المشاة المخصصة.



وأعرب الطلاب عن سعادتهم البالغة بتوصيلهم إلى مدارسهم تحت إشراف أعضاء من كلنا شرطة، الذين حرصوا على سلامتهم خلال عبور ممرات المشاة وحتى الوصول إلى المدارس.



الشارقة



وأكدت إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة عدم وقوع أي حوادث مرورية بالتزامن مع عودة الطلبة إلى المدارس اليوم، إضافة إلى الانسيابية في حركة السير والمرور على كل طرق الإمارة.



كما أفاد المقدم محمد رحمة الغزال، رئيس قسم العمليات بشرطة الشارقة، أن غرفة العمليات المركزية تلقت 2063 مكالمة هاتفية خلال الفترة الصباحية.



عجمان



ووزعت القيادة العامة لشرطة عجمان 25 دورية مرورية في الشوارع الرئيسة والطرقات المؤدية إلى تجمعات المدارس في مناطق الإمارة المختلفة، وذلك من أجل انسيابية حركة السير والمرور في الإمارة. وشهدت الحركة المرورية انسيابية في جميع الطرقات خلال رحلتي الذهاب والإياب.

دورية تتابع تسهيل المرور أمام إحدى مدارس عجمان | تصوير: غلام كاركر





وأكد المقدم سيف عبدالله الفلاسي، مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان، أن اليوم الأول لانطلاقة العام الدراسي في إمارة عجمان لم يشهد وقوع حوادث مرورية.



أم القيوين



وفي السياق ذاته شهدت الحركة المرورية في الطرقات المؤدية إلى المدارس في إمارة أم القيوين انتشاراً للدوريات المرورية من أجل تنظيم حركة السير والمرور وتأمين السلامة المرورية لطلبة المدارس، كما زار وفد من الشرطة المجتمعية عدداً من مدارس الإمارة، وحرص أولياء الأمور على اصطحاب أطفالهم إلى مدارسهم في أول يوم دراسي.



وأفاد النقيب سعيد سليمان، مدير فرع الإعلام والعلاقات العامة بشرطة أم القيوين بأن القيادة العامة لشرطة أم القيوين حرصت مع انطلاقة العام الدراسي الجديد منذ الصباح الباكر ليوم أمس على استنفار كل الدوريات المرورية وتوزيعها على الطرقات الرئيسة المؤدية إلى المدارس.