 مبعوث الصين لدى الأمم المتحدة يحث على الوقف الفوري لإطلاق النار بين إسرائيل وفلسطين

المصدر: د ب ا

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دعا ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانج جيون، يوم الجمعة، إلى الوقف الفوري لإطلاق النار بين إسرائيل وفلسطين.

وذكر تشانج في اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي في نيويورك بشأن الوضع الفلسطيني-الإسرائيلي أنه "لا يمكن تأجيل وقف إطلاق النار وإنهاء القتال. لا يعد وقف إطلاق النار بأي حال من الأحوال بيانا دبلوماسيا. إنه الأمل الوحيد لأهل غزة للنجاة"، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وفي إشارة منه إلى أن الجولة الراهنة للصراع مستمرة منذ 35 يوما وأن الوضع مستمر في التدهور، قال تشانج "ندعو جميع الأطراف، خاصة القوى الكبرى ذات التأثير الفريد على الأطراف، على تنحية جميع الاعتبارات الجيوسياسية وازدواجية المعايير جانبا، وتركيز كل الجهود على هدف وقف إطلاق النار وإنهاء القتال. نحث إسرائيل على الحد من العنف المتزايد للمستوطنين في الضفة الغربية لتجنب إثارة بؤرة ساخنة متزامنة وتوسع دائرة الصراع".

وأضاف "عندما يفقد عشرات الآلاف، من بينهم 4 آلاف طفل، حياتهم، وعندما يجبر أكثر من 6ر1 مليون شخص على الفرار من منازلهم، وعندما يستمر قطع المياه والكهرباء والوقود والغذاء والأدوية عن 3ر2 مليون شخص، وعندما تستهدف المستشفيات والمدارس ومخيمات اللاجئين ومنشآت الأمم المتحدة بشكل متكرر، فهذه تعد ليس فقط أزمة إنسانية ولكن، كما وصفها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أزمة للبشرية".

وتابع تشانج قائلا إنه ينبغي على المجلس الاستجابة للنداء المشترك الذي دعا إليه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس ومدير عام جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني مروان الجيلاني، لإقامة آلية للإجلاء الطبي من أجل التمكن من نقل السيدات الحوامل والمصابين بجروح خطيرة والمرضى في غزة وعلاجهم على الفور.

وقال "ندعو إسرائيل إلى فك الحصار فورا وإزالة العقوبات على إمدادات المعيشة على نحو كامل، خاصة تسليم الوقود إلى المؤسسات الإنسانية والطبية والمنشآت المعنية بسبل العيش".

وتعهد السفير بأن الصين، باعتبارها رئيس مجلس الأمن لشهر نوفمبر، ستواصل العمل مع المجتمع الدولي لتحقيق وقف مبكر للقتال والحد من الأزمة الإنسانية في غزة.

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