هيئة المعابر في غزة تعلن إعادة فتح معبر رفح غداً لحاملي جوازات السفر الأجنبية

المصدر: رويترز

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أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في غزة السبت إعادة فتح معبر رفح البري مع مصر غدا الأحد أمام حاملي جوازات السفر الأجنبية.

وقالت ثلاثة مصادر أمنية مصرية ومسؤول فلسطيني إن عمليات الإجلاء من قطاع غزة إلى مصر بالنسبة للأجانب والفلسطينيين الذين يحتاجون إلى علاج طبي عاجل توقفت أمس الجمعة.

وقال المسؤول الفلسطيني ومصدر طبي مصري إن التعليق جاء بسبب مشكلات في نقل المرضى المشمولين بالإجلاء من داخل غزة إلى رفح.



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