المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتمت في الرياض السبت القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية .

وأكدت القمة على جميع قرارات كل من منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية بشأن القضية الفلسطينية وجميع الأراضي العربية المحتلة.

ورحبت بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/ES-10/L.25 الذي اعتمدته الدورة الطارئة العاشرة في 26 أكتوبر للعام الحالي 2023،

وأكدت مركزية القضية الفلسطينية وأن السلام العادل والدائم والشامل الذي يشكل خيارا استراتيجيا هو السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة وحمايتها من دوامات العنف والحروب.

كما أكدت استحالة تحقيق السلام الاقليمي بتجاوز القضية الفلسطينية أو محاولات تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني، وأن مبادرة السلام العربية التي أيدتها منظمة التعاون الإسلامي مرجعية أساسية.

وأدانت جميع اشكال الكراهية والتمييز وكل الطروحات التي تكرس ثقافة الكراهية والتطرف.

اقرأ أيضاً:

اسرائيل: 200 ألف شخص غادروا شمال قطاع غزة إلى الجنوب خلال ثلاثة أيام

هيئة المعابر في غزة تعلن إعادة فتح معبر رفح غداً لحاملي جوازات السفر الأجنبية

الجيش الإسرائيلي يكشف عن حصيلة جديدة لقتلاه منذ بدء الحرب على غزة

ختام أعمال القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية

اشترط إطلاق سراح جميع الرهائن الـ 240.. نتنياهو يرفض وقف إطلاق النار في غزة

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز