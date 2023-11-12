اشترط إطلاق سراح جميع الرهائن الـ 240.. نتنياهو يرفض وقف إطلاق النار في غزة

المصدر: أ ب

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، إن جيش إسرائيل سيواصل معركته ضد حركة حماس في قطاع غزة "بكل قوة"، في رفض للدعوات الدولية المتزايدة إلى وقف إطلاق النار.

وصرح نتنياهو في خطاب متلفز بأن وقف إطلاق النار لن يكون ممكنا إلا إذا أطلق المسلحون في غزة سراح جميع الرهائن الـ 240 الذين احتجزتهم حماس في هجومها المميت على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.

كما أصر نتنياهو على أنه بعد الحرب، التي تدخل الآن أسبوعها السادس، سيتم نزع سلاح قطاع غزة وستحتفظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية هناك.

ويبدو أن مثل هذا الموقف يتعارض مع سيناريوهات ما بعد الحرب التي طرحتها الولايات المتحدة، أقرب حلفاء إسرائيل، التي قالت إنها تعارض إعادة احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.

وردا على سؤال عما يعنيه بالسيطرة الأمنية، قال نتنياهو إنه يجب أن يكون بوسع القوات الإسرائيلية دخول غزة عندما يكون ذلك ضروريا لملاحقة المسلحين.

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