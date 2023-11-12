نتانياهو يستبعد اضطلاع السلطة الفلسطينية الحالية بدور في غزة بعد الحرب

المصدر: أ ف ب

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استبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو السبت أن تضطلع السلطة الفلسطينية الحالية بدور في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقال نتانياهو ردا على سؤال عن إمكان تولي السلطة الفلسطينية إدارة القطاع بعد الحرب، "لا يمكن أن تكون هناك سلطة يرأسها شخص، بعد مرور أكثر من 30 يوما على المذبحة ، لم يقم بإدانتها بعد... ينبغي أن يكون هناك شيء آخر، لكن في جميع الأحوال، يجب أن تكون لنا سيطرة أمنية".

وتابع نتانياهو "نحتاج إلى سيطرة أمنية كاملة مع إمكانية الدخول متى أردنا لطرد الإرهابيين الذين قد يعاودون الظهور".

وقال "لن يكون هناك سلطة مدنية تعلم أولادها على كره إسرائيل، على قتل الإسرائيليين، على القضاء على دولة إسرائيل".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه مع انتهاء الحرب "سيتم نزع سلاح غزة، ولن يكون هناك تهديد من غزة لإسرائيل. وقد أثبتت مذبحة 7 أكتوبر بشكل قاطع أن أي مكان لا يخضع للسيطرة الأمنية الإسرائيلية سيشهد عودة الإرهاب".

واعتبر أن "ذلك تحقق في الضفة الغربية" التي تحتلها إسرائيل، حيث يكثف الجيش الإسرائيلي توغلاته منذ بدء الحرب في قلب المدن التي يفترض أنها خاضعة حصرا للسلطة الفلسطينية.

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