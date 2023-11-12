الجيش الإسرائيلي يكشف عن حصيلة جديدة لقتلاه منذ بدء الحرب على غزة

المصدر: وكالات

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أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، مقتل 5 من جنوده خلال اشتباكات مع مقاتلين فلسطينيين في اليوم السادس والثلاثين من الحرب على القطاع المحاصر .

وذكرت صحيفة "هآرتس" على موقعها الإلكتروني أن الجيش كشف أسماء 5 جنود قتلوا في قطاع غزة وأعمارهم ومناطق سكناهم.

وبدوره، ذكر موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي الواسع الانتشار أن الجنود قتلوا خلال معارك وقعت في شمال قطاع غزة.

وينتمي الجنود الذين قتلوا إلى وحدات النخبة في الجيش الإسرائيلي مثل "غفعاتي" و "شلداغ".

وذكر الجيش أيضا أن 6 جنود آخرين أصيبوا بجروح خطيرة خلال المعارك.

وكانت حركة حماس نشرت في وقت سابق شريط فيديو يظهر لحظات استهداف جنود إسرائيليين بينما كانوا يتحصنون في منزل في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وتظهر الأرقام الرسمية الإسرائيلية مقتل 43 جنديا منذ بداية الهجوم البري.

وفي آخر تحديث لبياناته على موقعه الرسمي اليوم السبت ، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 361 عسكريا في صفوفه منذ السابع من أكتوبر وخلال المواجهات في غزة، بينهم ضباط وجنود.

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