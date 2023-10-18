الولايات المتحدة تقديم 100 مليون دولار مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني

المصدر: د ب ا

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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم "الأربعاء" عن تقديم الولايات المتحدة 100 مليون دولار من المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية، وبحسب البيان، سيساعد هذا التمويل أكثر من مليون نازح وشخص متأثر بالصراع من خلال توفير المياه النظيفة والغذاء والدعم الصحي والرعاية الطبية وغيرها من الاحتياجات الأساسية، وتوفر الولايات المتحدة هذه المساعدات من خلال شركاء موثوق فيهم، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية دولية.

وقال البيان "لا يمكن لوم المدنيين على ما يحصل ولا ينبغي أن يعانوا بسبب إرهاب حركة حماس المروع. ينبغي حماية حياة المدنيين، كما يجب أن تصل المساعدات بشكل طارئ إلى من يحتاجون إليها".

وأضاف البيان "سنواصل العمل عن كثب مع الشركاء في المنطقة للتشديد على أهمية احترام قانون الحرب ودعم من يحاولون الوصول إلى بر الأمان أو توفير المساعدات وتسهيل الوصول إلى المياه والغذاء والرعاية الطبية والمأوى.

ويشهد قطاع غزة أزمة أنسانية خانقة جراء غارات مكثفة من جانب إسرائيل التي قطعت المياه والكهرباء والوقود ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة حماس وتضمنت إطلاق صواريخ واقتحامات لجنوب إسرائيل في السابع من الشهر الجاري.

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