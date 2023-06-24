روسيا.. تطورات "العصيان المسلح" لـ"فاغنر" .. تغطية متواصلة

المصدر: وكالات

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زعم مؤسس قوات "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة، يفغيني بريغوجين، أن القوات المسلحة الروسية استهدفت قواته المشاركة في العملية العسكرية بأوكرانيا، الأمر الذي نفته وزارة الدفاع نفيا قاطعا، فيما فتح جهاز الأمن الاتحادي الروسي "قضية جنائية" ضد بريغوجين بموجب المادة الخاصة "الدعوة إلى تمرد مسلح".

*فيما يلي آخر تطورات "العصيان المسلح" الذي يقوده مؤسس "فاغنر":

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