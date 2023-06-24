روسيا.. تطورات "العصيان المسلح" لـ"فاغنر" .. تغطية متواصلة
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زعم مؤسس قوات "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة، يفغيني بريغوجين، أن القوات المسلحة الروسية استهدفت قواته المشاركة في العملية العسكرية بأوكرانيا، الأمر الذي نفته وزارة الدفاع نفيا قاطعا، فيما فتح جهاز الأمن الاتحادي الروسي "قضية جنائية" ضد بريغوجين بموجب المادة الخاصة "الدعوة إلى تمرد مسلح".
*فيما يلي آخر تطورات "العصيان المسلح" الذي يقوده مؤسس "فاغنر":
- قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتلقى تقارير "متواصلة" من الأجهزة الأمنية بشأن تمرد فاغنر.
- موسكو تعلن تعزيز الإجراءات الأمنية على خلفية دعوة بريغوجين لعصيان مسلح.
- رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين يقول إن ثمة "أنشطة لمكافحة الإرهاب" جارية في المدينة، مشيرا إلى أنه تم تعزيز الإجراءات الأمنية واتخاذ إجراءات لمكافحة الإرهاب في موسكو ولمنع وقوع أحداث.
- حاكم منطقة ليبيتسك الروسية، إيغور آرتامونوف،يعلن تعزيز الإجراءات الأمنية في المنطقة، وحث السكان على تجنب السفر في الاتجاه الجنوبي، وخاصة إلى إقليم فورونيج.
- حاكم روستوف الروسية يدعو السكان إلى ملازمة منازلهم.
- نقلت مصادر من روستوف أن مجهولين بلباس عسكري مموه طوقوا مقر المنطقة العسكرية الجنوبية والمقر الرئيسي لوزارة الداخلية ومبنى إدارة المدينة.
- أكد حاكم مقاطعة روستوف، فاسيلي غولوبيف، أن وكالات إنفاذ القانون تبذل كل ما هو ضروري لضمان سلامة سكان المقاطعة.
- فتح جهاز الأمن الاتحادي الروسي قضية جنائية ضد بريغوجين تحت المادة الخاصة بـ "الدعوة إلى تمرد مسلح".
- أكدت النيابة العامة أن فتح القضية مبرر وله أساس قانوني، مضيفة أنها ستعطي تقييما قانونيا لأعمال بريغوجين في وقت لاحق.
- أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن المدعي العام إيغور كراسنوف أطلع الرئيس فلاديمير بوتين على فتح القضية الجنائية على إثر "محاولة تنظيم تمرد مسلح".
- أكد متحدث باسم الرئاسة الأمريكية أن البيت الأبيض يراقب الوضع في روسيا إثر انتفاضة مجموعة فاغنر على قيادة الجيش الروسي، مشيرا إلى أن الرئيس جو بايدن أطلِع على ما يجري هناك.
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