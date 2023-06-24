مقتل 3 في أحدث هجوم جوي روسي على أوكرانيا

المصدر: رويترز

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قال مسؤولون إن ما لا يقل عن ثلاثة لقوا حتفهم في وقت مبكر من اليوم السبت بعدما شنت روسيا أحدث هجماتها الجوية على أوكرانيا خلال الليل.

وقال وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمينكو إن الصواريخ استهدفت خمس مناطق على الأقل في أنحاء البلاد، وإن ثلاثة لقوا حتفهم وأُصيب ثمانية بعد أن أصيب مبنى شاهق في العاصمة كييف.

وكتب كليمينكو على تيليجرام "هذا هو أسلوب الإرهابيين. أسلوب روسيا".

وقال الجيش الأوكراني إن الدفاعات الجوية دمرت 41 صاروخ كروز من أصل 51 وطائرتين مسيرتين أطلقتها روسيا جميعا في الهجوم.

وقال رئيس الإدارة العسكرية في كييف سيرهي بوبكو في منشور منفصل إن الأضرار في المبنى الشاهق نجمت عن شظايا من صاروخ تم إسقاطه، وإن الدفاعات الجوية أسقطت أكثر من 20 صاروخا حول المدينة.

ومشط عمال الطوارئ صباح اليوم الأنقاض في موقع الهجوم، حيث أمكنت رؤية فجوة ضخمة في أحد جوانب المبنى. وقال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف على تطبيق تيليجرام إن مزيدا من الأشخاص قد يكونون محاصرين تحت الأنقاض.

وقال مسؤولون في منطقة دنيبروبيتروفسك بجنوب شرق البلاد إن ثمانية أُصيبوا، بينهم طفلان، وإن عدة مبان تضررت في الهجمات هناك.

وقال حاكم المنطقة سيرهي ليساك إن الدفاعات الجوية دمرت تسعة صواريخ وثلاث طائرات مسيرة، لكن عددا من المباني السكنية في مدينة دنيبرو عاصمة المنطقة وإحدى وحدات البنية التحتية لم يحددها أصيبت خلال الهجوم.

وكتب رئيس البلدية بوريس فيلاتوف على نحو منفصل على تيليجرام "لم تكن هناك أي أهداف عسكرية على الإطلاق".

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