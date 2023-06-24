مدرعات ودبابات أمام مقر القيادة العسكرية الجنوبية في روستوف على خلفية "العصيان المسلح"
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نشرت مواقع التواصل وقنوات "تيليغرام" فيديو لاصطفاف العربات المدرعة والدبابات في محيط مبنى فرع وزارة الدفاع الروسية في مدينة روستوف، جنوب غربي روسيا.
ونقلت المصادر أن مجهولين بلباس عسكري مموه طوقوا مقر المنطقة العسكرية الجنوبية والمقر الرئيسي لوزارة الداخلية ومبنى إدارة المدينة.
وتأتي هذه الأنباء في ظل تعامل الأجهزة الأمنية والعسكرية الروسية مع دعوة للعصيان المسلح أطلقها مؤسس مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة بزعمه أن قواته تعرضت لقصف من الجيش الروسي، وهو ما نفاه الأخير.
مدرعات ودبابات أمام مقر القيادة العسكرية الجنوبية في #روستوف على خلفية #العصيان_المسلحhttps://t.co/7vPQIfCoZm#صحيفة_البيان pic.twitter.com/PBZ9GLdRHh— صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 24, 2023