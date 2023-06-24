رئيس بلدية موسكو: الوضع "صعب" في العاصمة والاثنين يوم عطلة

المصدر: رويترز

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رأى رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين السبت أنّ الوضع "صعب" في العاصمة الروسية التي تسير باتجاهها قوات مجموعة فاغنر المسلّحة المتمرّدة، معلناً الإثنين يوم عطلة للحدّ من التنقّلات.

وأقرّ سوبيانين بصراحة بأنّ "الوضع صعب... وبغية التخفيف من المخاطر (...) قرّرت إعلان الإثنين يوم عطلة" باستثناء بعض النشاطات والخدمات البلدية.

ودعا سكّان العاصمة إلى "الحدّ قدر الإمكان" من تنقّلاتهم في المدينة، لافتاً إلى أنّ حركة السير "قد تُمنع" على بعض الطرقات وفي بعض الأحياء.

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