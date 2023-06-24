حاكم مقاطعة ليبيتسك يعلن تعزيز الإجراءات الأمنية

المصدر: روسيا اليوم

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أعلن حاكم مقاطعة ليبيتسك الروسية، إيغور أرتامونوف، عن تعزيز الإجراءات الأمنية في المقاطعة، داعيا السكان للامتناع عن السفر للمناطق الجنوبية، وخاصة إلى منطقة فورونيج.

وكتب أرتامونوف في قناته على تيليغرام: "وفقا لنتائج اجتماع مقر العمليات، تم اتخاذ قرار بتعزيز الإجراءات الأمنية في المقاطعة. وسيتم إيلاء اهتمام خاص لمرافق البنية التحتية الحيوية. بالإضافة إلى ذلك، يُنصح سكان المقاطعة الآن بالامتناع عن السفر إلى الجنوب، ولا سيما مقاطعة فورونيج".

كما حث الحاكم السكان على التزام الهدوء والثقة في المعلومات الرسمية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تعامل الأجهزة الأمنية والعسكرية الروسية مع دعوة للعصيان المسلح أطلقها مؤسس مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة بزعمه أن قواته تعرضت لقصف من الجيش الروسي، وهو ما نفاه الأخير.

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