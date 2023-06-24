رئيس «فاغنر» يطالب وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان الروسييْن بالقدوم إليه

المصدر: رويترز

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طالب رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، يفجيني بريجوجن، في مقطع مصور نشر اليوم السبت، وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، ورئيس هيئة الأركان العامة، الجنرال فاليري جيراسيموف، بالقدوم لمقابلته في مدينة روستوف أون دون الجنوبية.

وقال بريجوجن في مقطع فيديو نشرته الخدمة الإعلامية الخاصة به على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه موجود الآن في مقر المنطقة العسكرية الجنوبية، وهي في روستوف أون دون.

وفي فيديو آخر نشرته قناة موالية لفاغنر على «تلغرام»، شوهد بريجوجن جالساً بين اثنين من كبار الجنرالات، أحدهما اللفتنانت جنرال فلاديمير أليكسييف، الذي كان قد بث في وقت سابق مقطع فيديو يحث فيه بريجوجن على إعادة النظر في حملته التي أعلنها للإطاحة بكبار الضباط.

وقال بريجوجن في المقطع المصور: «وصلنا إلى هنا ونريد لقاء رئيس هيئة الأركان العامة وشويجو،إذا لم يأتيا، سنكون هنا، سنحاصر مدينة روستوف ونتجه إلى موسكو».

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