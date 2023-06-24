بريغوجن: مقاتلو «فاغنر» لن يستسلموا

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قال يفجيني بريغوجن رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، اليوم السبت إنه ورجاله، يرفضون أوامر الرئيس فلاديمير بتسليم أنفسهم.

ووصف بريغوجين مقاتليه بأنهم وطنيون، مشيراً إلى الرئيس الورسي، فلادميير بوتين، أخطأ بوصفه مقاتلي «فاغنر» بالخيانة.

وفي رسالة صوتية عبر قناته بتطبيق «تلغرام»، قال بريغوجين: «فيما يتعلق بخيانة الوطن الأم، كان الرئيس مخطئًا للغاية، نحن وطنيون لوطننا».

وأضاف أن مقاتليه لن يسلموا أنفسهم بناء على طلب بوتين، لأنهم لا يريدون أن تعيش البلاد في الفساد والخداع والبيروقراطية

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