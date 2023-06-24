تركيا تعرض على روسيا المساعدة في حل الأزمة مع فاغنر سلمياً

المصدر: رويترز

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قالت الرئاسة التركية اليوم السبت إن الرئيس رجب طيب أردوغان تحدث هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين وحثه على التصرف بالمنطق، وذلك بعدما بدأ مقاتلو مجموعة من المرتزقة الروس تمردا مسلحا الليلة الماضية.

وأضافت أن الرئيسين بحثا آخر التطورات في روسيا وأن أردوغان أبلغ بوتين باستعداد أنقرة للاضطلاع بدورها للمساعدة في التوصل إلى حل سلمي للموقف.

وأعلن الكرملين في وقت سابق أن بوتين تلقى من إردوغان "دعمه الكامل" في مواجهة التمرد.

وأكد في بيان أن بوتين أطلع إردوغان على "الوضع في البلاد المرتبط بمحاولة التمرد المسلّح"، مشيرا الى أن الرئيس التركي الذي واجه محاولة انقلاب فاشلة في العام 2016، أعرب عن "دعمه الكامل لكل الإجراءات المتخذة" من نظيره.

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