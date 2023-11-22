 القوات الإسرائيلية تقتحم مدينة طولكرم في الضفة الغربية

المصدر: وكالات

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ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينة طولكرم من جهتها الغربية، مرورا بشارعي السكة ونابلس، وفي محيط دوار اكتابا شرقا، ونشرت قناصتها على أسطح عدة بنايات في المنطقة، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في سماء المدينة وضواحيها ومخيماتها.

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