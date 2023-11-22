نتنياهو: سيتم إطلاق سراح الرهائن لدى حماس على مراحل والقيادات الأمنية تدعم القرار بالكامل

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إنه سيتم إطلاق سراح الرهائن على مراحل، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ساعد في تحسين الاتفاق ليشمل المزيد من الرهائن المحتجزين لدى "حماس".

وأضاف نتنياهو خلال انعقاد الحكومة للتصويت على اتفاق الرهائن إن "القيادات الأمنية تدعم القرار بالكامل، وتقول إن الاتفاق سيسمح للجيش بالاستعداد لمواصلة القتال".

وقال نتنياهو خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية "إن الحكومة الإسرائيلية تواجه قرارا صعبا الليلة لكنه القرار الصحيح.الحرب مستمرة وستستمر حتى نحقق جميع أهدافنا".

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