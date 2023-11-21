مسؤولو الصحة بغزة : فقدنا القدرة على إحصاء القتلى مع تكثيف الهجوم الإسرائيلي

المصدر: وكالات

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قال مسؤولون في قطاع الصحة في غزة إنهم فقدوا القدرة على إحصاء القتلى بسبب انهيار أجزاء من النظام الصحي في القطاع وصعوبة انتشال الجثث من المناطق التي اجتاحتها الدبابات والقوات الإسرائيلية.

وثمة ملامح لاتفاق وشيك يضمن الافراج عن رهائن مقابل هدنة مؤقتة في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، اذ أعلنت قطر والولايات المتحدة الثلاثاء عن إحراز تقدم في المفاوضات.

وأعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية من الدوحة أنّ الحركة "تقترب من التوصّل لاتّفاق" على هدنة بينها وبين إسرائيل في الحرب الدائرة بين الطرفين منذ شهر ونصف شهر.

كذلك اعلن الرئيس الامريكي جو بايدن الثلاثاء "نحن قريبون جدا، قريبون جدا" من اتفاق، مضيفا "لا يحصل شيء الا حين يحصل فعليا".

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