وزير فرنسي: أسباب تدفع للأمل في ملف الإفراج عن رهائن غزة

المصدر: أ ف ب

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اعلن وزير القوات المسلحة الفرنسي سيباستيان لوكورنو الثلاثاء على قناة بي اف ام تي في أن "هناك حقا أسبابا تدفع للأمل" في الإفراج الوشيك عن رهائن تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة.

قال الوزير الذي زار الشرق الأوسط من 14 إلى 18 نوفمبر "لقد ألقينا بكل ثقلنا وسنواصل ذلك في هذه المفاوضات لتحرير رهائننا".

وثمة ملامح لاتفاق وشيك يضمن الافراج عن رهائن مقابل هدنة مؤقتة في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، اذ أعلنت قطر والولايات المتحدة الثلاثاء عن إحراز تقدم في المفاوضات.

واعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء "نحن قريبون جدا، قريبون جدا" من اتفاق، مضيفا "لا يحصل شيء الا حين يحصل فعليا".

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