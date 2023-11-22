حركة الجهاد تعلن وفاة الرهينة الإسرائيلية حنا كتسير

المصدر: رويترز

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أعلن أبو حمزة الناطق باسم سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الفلسطينية، عبر تيليجرام مساء الثلاثاء وفاة الرهينة الإسرائيلية حنا كتسير التي كانت محتجزة لديها منذ الهجوم على إسرائيل الشهر الماضي.

وقال في بيان "سبق وأبدينا استعدادنا لإطلاق سراحها لأسباب إنسانية، ولكن مماطلة إسرائيل أدت إلى فقدان حياتها".

وأضاف "نجدد تأكيدنا على إخلاء مسؤوليتنا تجاه الاسرى لدينا في ظل القصف الهمجي والمسعور على كل شبر في قطاع غزة".

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