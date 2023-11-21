السيسي: نرفض بشكل قاطع أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية

المصدر: البيان

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أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، أن حكومته عبرت عن ثوابت بلاده تجاه القضية الفلسطينية وخصوصا قطاع غزة، مؤكدا أن هذه القضية ستبقى "باقية في الضمير الوطني المصري"، رافضاً بشكل قاطع أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية.

وكتب السيسي على حسابه الرسمي بمنصة "إكس" (تويتر سابقا): "تابعت باهتمام بالغ مُجريات بيان رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب، والذي عبّر خلاله عن ثوابت الدولة تجاه الأمن القومي المصري، وتجاه القضية الفلسطينية الباقية في الضمير الوطني المصري دولة وشعباً".

وأضاف: "أؤكد على استمرار الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها في تقديم الدعم اللازم للقضية الفلسطينية على كافة المستويات، رافضين بشكل قاطع أية محاولات لتصفيتها، داعين كافة الأطراف الفاعلة على إعلاء صوت الحكمة وتفعيل القرارات الدولية بذات الشأن".

وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد ألقى بيانا أمام مجلس النواب المصري في وقت سابق اليوم بشأن جهود حكومته لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة الذين يواجهون حربا إسرائيلية منذ 46 يوما.

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