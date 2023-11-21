برلمان جنوب أفريقيا يصوت لصالح إغلاق سفارة إسرائيل وقطع العلاقات الدبلوماسية

المصدر: وكالات

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صوتت أغلبية نواب برلمان جنوب أفريقيا لصالح قرار يدعو لإغلاق السفارة الإسرائيلية وقطع العلاقات الدبلوماسية حتى توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار في غزة.

وثمة ملامح لاتفاق وشيك يضمن الافراج عن رهائن مقابل هدنة مؤقتة في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، اذ أعلنت قطر والولايات المتحدة الثلاثاء عن إحراز تقدم في المفاوضات.

وأعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية من الدوحة أنّ الحركة "تقترب من التوصّل لاتّفاق" على هدنة بينها وبين إسرائيل في الحرب الدائرة بين الطرفين منذ شهر ونصف شهر.

كذلك اعلن الرئيس الامريكي جو بايدن الثلاثاء "نحن قريبون جدا، قريبون جدا" من اتفاق، مضيفا "لا يحصل شيء الا حين يحصل فعليا".

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