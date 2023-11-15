نفد صبرنا نريد عودتهم .. عائلات الرهائن في غزة تطالب إسرائيل باتفاق "هذا المساء" للإفراج عنهم

المصدر: وكالات

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طالبت عائلات رهائن تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة منذ هجومها في السابع من اكتوبر، الحكومة الاسرائيلية الثلاثاء ب"الموافقة على اتفاق هذا المساء للافراج عن جميع الرهائن في غزة".

ومن المقرر أن تجتمع حكومة الحرب برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو مساء، فيما بدأت عائلات الرهائن مسيرة لخمسة أيام ستقود المشاركين فيها من تل ابيب الى القدس لينتهي التحرك أمام مكتب نتانياهو.

وقال منتدى عائلات الرهائن والمفقودين في بيان "نعلم أن قرارا يمكن اتخاذه هذا المساء"، مطالبا الحكومة الاسرائيلية بـ"عدم عرقلة اتفاق".

وقالت ميراف ليشيم غونن، والدة أحد الرهائن، كما نقل عنها البيان "أود أن أقول للقادة واصحاب القرار: لقد نفد صبرنا. نريد ان تعود عائلاتنا واقرباؤنا الآن".

واعلن الرئيس الامريكي جو بايدن الثلاثاء أنه يؤمن بامكان التوصل الى اتفاق يكفل الإفراج عن الرهائن لدى حماس.

من جهته، اتهم عزت الرشق أحد قادة حماس اسرائيل مساء الثلاثاء بـ"خرق الاتفاق حول هدنة إنسانية عبر مطالب جديدة تعيدنا الى نقطة البداية".

وكان نتانياهو قد تحدّث الاحد عن احتمال التوصل لاتفاق للإفراج عن الرهائن، لكنه عاد وقال الثلاثاء "متى أصبح هناك شيء ملموس لمشاركته فسنفعل ذلك".

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