منظمة الصحة العالمية: تقديرات بوجود 1000 جثة تحت الأنقاض في غزة

المصدر: رويترز

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أكد مسؤول في منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة أن المنظمة تلقت تقديرات بأنه لا يزال هناك 1000 جثة تحت الأنقاض في غزة لم يتم التعرف عليها، ولم يتم تسجيلها بعد ضمن عدد القتلى.

وقال ريتشارد بيبركورن ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ردا على سؤال حول عدد القتلى في غزة "حصلنا أيضا على هذه التقديرات التي تشير إلى أنه لا يزال هناك أكثر من 1000 شخص تحت الأنقاض لم يتم التعرف عليهم بعد". ولم يحدد المصدر.

وتشير سلطات الصحة في غزة إلى أن أكثر من 7000 شخص قتلوا في عمليات القصف التي نفذتها إسرائيل ردا على الهجمات التي شنها مسلحو حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

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