الفلسطينيون يناشدون وقف القنابل وإسرائيل تصر على محو حماس

المصدر: أ ب

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وجه المندوب الفلسطيني مناشدة خلال اجتماع عاطفي للأمم المتحدة بشأن الحرب في غزة يوم أمس الخميس قائلا "أوقفوا القنابل وأنقذوا الأرواح!". لكن المبعوث الإسرائيلي أصر وأعلن مرة أخرى: "لن يهدأ لنا بال حتى يتم محو حماس".

تكشفت الحرب، التي أشعلتها هجمات مفاجئة شنتها حماس على إسرائيل يوم 7 أكتوبر، في القاعة الواسعة للجمعية العامة التي تضم 193 دولة، حيث من المتوقع أن تتبنى الدول العربية قرارا اليوم الجمعة يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة بعد محاولات مجلس الأمن الأربع الفاشلة للاتفاق على أي إجراء.

في الجلسة الطارئة المستأنفة للجمعية العامة بشأن التصرفات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية يوم الخميس، أيد المتحدثون تلو الآخر دعوة القرار العربي لوقف إطلاق النار - باستثناء مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة غلعاد إردان، الذي قال للهيئة العالمية المكونة من 193 عضوًا: "وقف إطلاق النار يعني إعطاء حماس الوقت لإعادة تسليح نفسها، حتى يتمكنوا من ذبحنا مرة أخرى".

وبعد أن استشهد بعدة تصريحات لحماس تتعهد فيها بتدمير إسرائيل واليهود، قال: "إن أي دعوة لوقف إطلاق النار ليست محاولة للسلام. إنها محاولة لتقييد أيدي إسرائيل، ومنعنا من القضاء على تهديد كبير لمواطنينا".

لكن الدعوات لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين الفلسطينيين الذين يواجهون القصف الإسرائيلي المستمر في غزة وتوصيل المواد الغذائية والمياه والأدوية والوقود التي هم في أمس الحاجة إليها، كانت في كثير من الأحيان حماسية ومكثفة من حوالي اثنتي عشرة دولة تحدثت يوم الخميس.

في حين أدت هجمات حماس إلى مقتل نحو 1400 إسرائيلي، قُتل أكثر من 7000 فلسطيني في الغارات الجوية الانتقامية الإسرائيلية، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

فيما يتعلق بقضية رئيسية أخرى - أكثر من 220 رهينة تم أخذها من إسرائيل - قال وزير الخارجية الإيراني إن حماس مستعدة لإطلاق سراح السجناء المدنيين إلى طهران، وقال إن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤولية إطلاق سراح 6000 سجين فلسطيني محتجزين في إسرائيل.

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