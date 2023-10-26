مسؤول إسرائيلي يشكك في تقديرات الكلفة الحقيقية للحرب في غزة

المصدر: وكالات

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أكد مسؤول كبير في وزارة المالية الإسرائيلية اليوم الخميس أن إسرائيل ستضطر على الأرجح لإنفاق مبلغ أكبر لتمويل الحرب على حركة (حماس) عما قدره بنك إسرائيل هذا الأسبوع لكن التكلفة لن تتجاوز ما حدث خلال جائحة كوفيد-19.

وقال المسؤول في إدارة المحاسب العام في الوزارة التي تدير تمويل وديون الحكومة للصحفيين في إفادة "لا أعتقد أنها ستتجاوز ما أنفقناه خلال كوفيد لكني أعتقد أنهم (في البنك المركزي) متفائلون أكثر مما يجب" بشأن تكاليف الحرب.

وقدر البنك المركزي يوم الاثنين أن عجز الموازنة سيبلغ 2.3 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي في 2023 و3.5 بالمئة في 2024 مقابل تحقيق فائض 2022 في حال بقي الصراع مقصورا على قطاع غزة ولم يمتد لجبهات أخرى.

وخلال الجائحة أنفقت إسرائيل نحو 200 مليار شيكل (49 مليار دولار) على إجراءات مواجهة تداعياتها.

وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش من قبل إن الحكومة ستنفق أي مبالغ تتطلبها الحرب والتعويضات التي تنجم عنها.

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